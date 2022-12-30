Nureddin Nebati: Türkiye en az borçlu ülkeler arasında

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun GSYH’ya oranında 2022 yılında çok önemli başarılar sağlandığını söyledi.

Türkiye ekonomi tartışmaları arasında bir yılı daha geride bırakıyor.

2022'nin bu son günlerinde tüm alanlarda eski yılın değerlendirmesi yapılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Twitter hesabından Türkiye'nin borçluluk durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Nebati, Türkiye'nin borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

"2022 yılında çok önemli başarılar sağlanmıştır"

Nebati şu ifadelere yer verdi:

"Küresel piyasalardaki olumsuzluklara rağmen; makroekonomik dengeleri, makul risk düzeyini ve uygun maliyeti gözeterek mali disiplinden asla ödün vermeden ilerliyor, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikalarımızla yol alıyoruz.

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden birisi olan borç stokunun GSYH’ya oranında ve Türkiye brüt dış borç stokunun GSYH’ya oranında 2022 yılında çok önemli başarılar sağlanmıştır.

AB ülkelerinde ortalama yüzde 86 olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH’ye oranı ülkemizde, 2002 yılındaki yüzde 71,5 seviyesinden 2022 yılı 3. çeyreğinde 2021 yılı sonuna göre 7 yüzde puan azalarak yüzde 34,8’e gerilemiştir.





"Türkiye en az borçlu ülkelerden biri"



Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır.

Ülkemizin brüt dış borç stokunun GSYH’ye oranı da tüm dünyada borçluluk oranlarının yükseldiği salgın dönemindeki yüzde 60,3 seviyesinden 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 52,6 seviyesine kadar gerilemiştir.

Borç stokundaki düşüşte kaydedilen bu başarının ekonomimizin dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü, yatırımların ve istihdamın her geçen gün artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi ayrıca önemlidir."