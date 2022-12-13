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    Nureddin Nebati: Türkiye'de sanayi üretimi ekimde güçlü bir artış gösterdi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekim ayı sanayi verisini değerlendirdiği mesajında sanayideki çarkların hızla dönmeye devam ederek, aylık ve yıllık bazda artış gerçekleştirildiğini aktardı.
    • 13.12.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:14
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    Nureddin Nebati: Türkiye'de sanayi üretimi ekimde güçlü bir artış gösterdi

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Dün açıklanan işsizlik verilerine göre de istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 48 olmuştu.

    "Sanayi üretimi ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda arttı"

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da yayınladığı mesajında, durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğini açıkladı.

    "Sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir"

    TÜİK'in bugün açıkladığı sanayi verilerini değerlendiren Bakan Nebati, açıklamasını "Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.

    Sanayi üretimi ve istihdam verileri Türkiye Ekonomi Modeli'nin çıktıları

    Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir." diye sürdürdü.

    Nureddin Nebati


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