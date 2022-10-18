Nureddin Nebati: Ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'daki faaliyetleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Şanlıurfa'da kurduğu temaslara değinerek yapılacak çalışmalara dair bilgi verdi.

"Güzel Şanlıurfa’mızdayız"

Bakan Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Şanlıurfa'da bulunduklarının altını çizerek; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte güzel Şanlıurfa’mızdayız. İlk olarak Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’la bir araya gelerek yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında detaylı bilgiler aldık, değerlendirmelerde bulunduk." açıklamasında bulundu.

"Amaç Urfalı hemşehrilerimizin ve milletimizin refahını artırmak"

Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından görüşmelere dair fotoğrafları da paylaşarak, "Urfalı hemşehrilerimizin ve milletimizin refahını artırmak; Urfa'mızı ve ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.