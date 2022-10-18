Petrol
91.75
0.14%
Euro
18.3154
0.13%
Dolar
18.5889
0.05%
Altın
989.68
0.31%
Borsa
3870
0.59%
Bitcoin
368.806
0.31%
BTXN Coin
9.35
-2.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Nureddin Nebati: Ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'daki faaliyetleri sosyal medya hesabından duyurdu.
    • 18.10.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nureddin Nebati: Ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışmaya devam

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yayınladığı mesajında, Şanlıurfa'da kurduğu temaslara değinerek yapılacak çalışmalara dair bilgi verdi.

    "Güzel Şanlıurfa’mızdayız"

    Bakan Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Şanlıurfa'da bulunduklarının altını çizerek; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte güzel Şanlıurfa’mızdayız. İlk olarak Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’la bir araya gelerek yapımı devam eden ve tamamlanan projeler hakkında detaylı bilgiler aldık, değerlendirmelerde bulunduk." açıklamasında bulundu.

    Nureddin Nebati

    "Amaç Urfalı hemşehrilerimizin ve milletimizin refahını artırmak"

    Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından görüşmelere dair fotoğrafları da paylaşarak, "Urfalı hemşehrilerimizin ve milletimizin refahını artırmak; Urfa'mızı ve ülkemizi her geçen gün daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati

    Nureddin Nebati


    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!
    Eğitim

    İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı!

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'ın köpek isyanı
    Magazin

    Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl'ın köpek isyanı

    Görüş Bildir