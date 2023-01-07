Nureddin Nebati: Vergi kaçıranlarla mücadelede karalıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten bir mesaj paylaştı.

Türkiye'de ekonomiye katkı sağlayan mükellefin desteklendiği ve vergi kaçıranlarla kazancın denetlendiği bir anlayışla hareket ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da yayınladığı mesajında, "Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." diyerek bu konudaki kararlı duruşu bir kez daha vurguladı.

"Üreten, istihdam sağlayan, ihracata katkı yapan mükellef desteklenecek"

Bakan Nebati mesajında çalışma hayatına ve ekonomiye destek verenlerin de destekleneceğini belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza; üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak katkı sağlayan mükelleflerimizi yaptığımız düzenleme ve teşviklerle destekleyecek, uyguladığımız politikalarla istikrarlı ekonomik gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine devam edilecek"

Açıklamasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na da değinen Nebati, mesajını şu şekilde sonlandırdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, bir asrı aşan kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı bir şekilde devam ediyor."