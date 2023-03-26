Nureddin Nebati: Yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter yerli ve katma değerli üretimi artırmak için çalışıldığını belirten bir mesaj paylaşarak bu doğrultura yapılan faaliyetleri aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini, selektif kredi politikalarıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini belirten bir mesaj yayınladı.

"Girişimcilik ekosistemi güçlendi"

Bakan Nebati mesajında, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında attılan adımlar ve iyileşen yatırım ortamıyla girişimcilik ekosisteminin güçlendiğini belirtti.

"Finansmana erişime önem veriyoruz"

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışları hedeflerine ulaşmak için kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesine ve reel sektörün uygun koşullarda finansmana erişimine önem verdiklerini bildirdi.

"Kadınlara pozitif ayrımcılık"

Bu kapsamda, Hazine Destekli Kefalet Sistemi'ni aktif bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini, selektif kredi politikalarıyla sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerini vurgulayan Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu: