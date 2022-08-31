Nureddin Nebati: Yerli ve milli pasaport basılmaya başlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mesajını alıntılayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin, Yerli ve Milli Pasaportunu basmaya başladığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, her alanda kararlı duruşun sürdürüldüğünü belirterek; yerli pasaport basımına geçildiğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımını alıntılayarak duyurdu.

Bakan Nebati paylaşımında, "Her alanda Yerli ve Milli imkanları en üst seviyeye çıkarmak konusundaki kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Yerli ve Milli Pasaportunu basmaya başlamıştır. Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı olsun." dedi.