Nureddin Nebati'den 'cari açık' değerlendirmesi

Bakan Nureddin Nebati, cari işlemler hesabının son üç yılın en yüksek aylık fazlasını verdiğini belirterek kalıcı iyileşme için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklanan verilerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"KALICI İYİLEŞME İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücüyle çalıştıklarını belirten Bakan Nureddin Nebati, şu ifadelere yer verdi:

"Dış ticaret dengesindeki fazla ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin güçlü etkisi ile 2021 Ekim ayında Cari İşlemler Hesabı 3.156 milyon dolar ile son 3 yılın en yüksek aylık fazlasını verdi. 2020 yılında 35.6 milyar dolar olan cari açık da 2021 Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 15.4 milyar dolara geriledi."