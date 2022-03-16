Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Bakan Nureddin Nebati, Fransa'ya yaptığı ziyaret kapsamında Korumalı Mevduat'ın kuru istikrarlı ve öngörülebilir bir çizgiye soktuğunu ifade ederek enflasyonda düşüş yaşanacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle de yıl sonundan itibaren düşüşün ve normalleşmenin görüleceğini söyledi.

"KORUMALI MEVDUAT, KURU İSTİKRARLI VE ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR ÇİZGİYE SOKTU"

Bakan Nebati, Cannes'da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısındaki konuşmasında, Korumalı Mevduat'ın kuru istikrarlı ve öngörülebilir bir çizgiye soktuğunu ifade etti. Nebati, Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu vurguladı.

"ENFLASYONDA NORMALLEŞME SÜRECEK"

Nebati, enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle de yıl sonundan itibaren düşüşün ve normalleşmenin görüleceğini söyledi.

TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI

Bakan Nebati konuşmasında "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu anlayışla 2021'i hem sektörde büyük bir başarıyla kapattık, yüksek emtia fiyatları, lojistikteki problemler, Karadeniz'deki gerginliklere rağmen Türkiye'de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor." sözlerine yer verdi.