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- Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'dan yayınladığı mesaj üzerinden enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusunda bulunarak enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların tablosunu paylaştı.
- 05.07.2022 - 10:19
- Güncelleme : 05.07.2022 - 10:41
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Enflasyonla mücadelede adılan adımlar
Bakan Nebati, mesajı ile birlikte enflasyonla mücadeleye yönelik atılan 11 adımı da bir grafik ile gözler önüne serdi.
"Bu yıl 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi"
Enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların tablosuna göre atılan 11 adım şöyle sıralanıyor:
- 1-Gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi.
- 2-Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.
- 3-Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, bebek bezi, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kayıt mendil ve peçete gibi ürünlerin teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
- 4-Meskenlerde ve tarımsal sulamadaki elektrik teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
- 5- Arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.
- 6- İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi.
- 7-2022 yılının ilk 5 ayında KOBİ'ler tarafından kullanılan doğalgaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğalgaz yüzde 14, elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz yüzde 25 ve meskenlerde kullanılan doğalgaz yüzde 81 oranında sübvanse edildi.
- 8-Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerindeki artışlar yasal zemin çerçevesinde yüzde 25 ile sınırlandırımdı.
- 9- Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik dış ticaret tedbirleri devreye alındı.
- 10-Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi.
- 11-Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam edildi.