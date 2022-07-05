Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'dan yayınladığı mesaj üzerinden enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusunda bulunarak enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların tablosunu paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında, uygulanan politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadelede adılan adımlar

Bakan Nebati, mesajı ile birlikte enflasyonla mücadeleye yönelik atılan 11 adımı da bir grafik ile gözler önüne serdi.

"Bu yıl 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi"

Enflasyonla mücadeleye yönelik atılan adımların tablosuna göre atılan 11 adım şöyle sıralanıyor: