Nureddin Nebati'den Togg'a özel kredi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Togg'a özel devlet bankaları aracılığıyla kredi verileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT Haber'e canlı yayın konuğu olarak açıklamalarda bulundu.

"Togg'a ulaşım için gerekli destekleri verecek"

Nebati açıklamasında "Kamuda da Togg'un kullanımı için alım garantisi yaptık. Yeşil dönüşümde Togg'un ve elektrikli araçların sağlanması için gerekli tüm girişimleri kurduk. Görüşmeleri gerçekleştirdik. Gerekli teşviklerin verilerek Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve katılım bankaları ile artık neredeyse kâr etmemek üzere gerekli destekleri sağlayacağız." dedi.

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