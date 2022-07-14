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Nurettin Nebati Endonezya'daki Maliye Bakanları toplantısına katılacak

Nurettin Nebati Endonezya'daki Maliye Bakanları toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, göreve geldiği gün başlattığı yurt dışı gezileri yaparak Türkiye'deki yatırım imkanlarını ve iş yapma kolaylıklarını aktarma çalışmalarına devam ediyor.