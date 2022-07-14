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    Nurettin Nebati Endonezya'daki Maliye Bakanları toplantısına katılacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, göreve geldiği gün başlattığı yurt dışı gezileri yaparak Türkiye'deki yatırım imkanlarını ve iş yapma kolaylıklarını aktarma çalışmalarına devam ediyor.
    • 14.07.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 10:50
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    Nurettin Nebati Endonezya'daki Maliye Bakanları toplantısına katılacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başlattığı yut dışı gezilerin yanı sıra resmi toplantılara katılmak için de faaliyetler sürdürülüyor.

    Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Endonezya'ya gidecek.

    Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

    Bakan Nebati, altyapı oturumunun ana konuşması olacak

    Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Nebati'nin ana konuşmacı olacağı "altyapı" başlıklı oturum yapılacak.

    Nurettin Nebati

    Bakanlar düzeyinde oturumlar düzenlenecek

    Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.


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