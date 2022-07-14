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- Nurettin Nebati Endonezya'daki Maliye Bakanları toplantısına katılacak
Nurettin Nebati Endonezya'daki Maliye Bakanları toplantısına katılacak
- 14.07.2022 - 10:49
- Güncelleme : 14.07.2022 - 10:50
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başlattığı yut dışı gezilerin yanı sıra resmi toplantılara katılmak için de faaliyetler sürdürülüyor.
Bakan Nebati başkanlığındaki heyet, 15-16 Temmuz'da düzenlenecek "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Endonezya'ya gidecek.
Bakan Nebati, Endonezya ziyareti sırasında, G20 toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Bakan Nebati, altyapı oturumunun ana konuşması olacak
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, uluslararası ekonomik iş birliğinde öncü rol üstlenen G20'nin söz konusu toplantısında Nebati'nin ana konuşmacı olacağı "altyapı" başlıklı oturum yapılacak.
Bakanlar düzeyinde oturumlar düzenlenecek
Bu oturumun yanı sıra küresel ekonomik görünüm ve riskler, küresel sağlık gündemi, uluslararası finansal mimari, finansal sektör, sürdürülebilir finans ve uluslararası vergilendirme konuları bakanlar düzeyindeki oturumlarda ele alınacak.