Nurettin Nebati'den 'aksiyon almaya hazırız' mesajı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik etkilerinin Türkiye'ye yansıma durumunu da değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Nebati, gerektiğinde aksiyon almaya hazır olduklarını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 7'ncisi düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne katıldı.

Video konferans yöntemiyle katıldığı zirvede konuşan Bakan Nebati, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş bazında ekonomik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Ukrayna geriliminin ekonomik boyutunu ele alıp değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Nebati, gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.

SAVAŞI YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Nebati, Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı gelişmelere yönelik, "Henüz net resmi görmek için çok erken olmakla birlikte bu gerilimin bize başta enerji ithalatı, turizm ve ihracat alanında yansımaları olacağını değerlendiriyoruz." diyen Nebati, küresel ekonomideki toparlanmanın etkisiyle halihazırda artış gösteren enerji fiyatlarının bu gerginlikle daha da artışa geçtiğini gözlemlediklerini kaydetti.

Nebati, "Olayın ekonomik boyutunu tüm alanlarıyla ele alıp değerlendiriyoruz. Gerektiğinde zamanlı aksiyonları almaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE EKONOMİ

Nebati, koronavirüs salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği son iki yılda ekonominin pek çok açıdan dünyadan pozitif yönde ayrıştığına dikkati çekerek, "2021'de yüzde 11 reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi ile verisi açıklanan G20, OECD ve Avrupa Birliği üyeleri arasında en yüksek büyüme oranını elde eden ülke olduk. Güçlü büyüme sayesinde 2021 yılı aralık ayında bir önceki yıla göre 3,2 milyon yeni iş imkanı oluşturduk." dedi.

FİYAT İSTİKRARI

Finansal istikrarın güçlendirilmesinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Nebati, "Fiyat istikrarını olumsuz etkileyen döviz kuru dalgalanmalarını engellemek üzere attığımız adımlar, vatandaşlarımız ve piyasalar nezdinde de olumlu karşılandı. Döviz kurlarındaki oynaklığın önüne geçilirken ve fiyatlamaların da makul seviyelere gerilediğini gördük." diye konuştu.

Nebati, tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğunu dile getirerek, enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi politikayı hayata geçirdiklerine işaret etti.

ENFLASYONDA TEK HANE ÇALIŞMALARI

Gıdada, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini düşürdüklerini anımsatan Nebati, şunları kaydetti:

"Enflasyon ile mücadelede ortaya konulacak adımların fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını takip etmek üzere Bakanlığımızca oluşturulacak Enflasyonla Mücadele Timi ile firmalar yakinen denetlenmektedir. Enflasyonun düşürülmesi için "Birlikten Berekete" programına mart ayında başladık. Ayrıca tüketicinin uygun fiyatlı ürünlere ulaşabilmesini kolaylaştırmak için bir mobil uygulama da geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının etkin koordinasyonu ile enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz."