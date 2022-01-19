O tarihte hesaplarda! Kamu işçisine ek ödeme ne zaman 2022?

O tarihte hesaplarda! Kamu işçisine ek ödeme ne zaman 2022?

İlave tediye olarak da bilinen kamu işçilerine ek ödeme için tarih netleşti. Ödeme alacak olanlar, "işçi ek ödeme ne zaman, hangi gün yatar" sorularına yanıt arıyor. İşte ek ödeme tarihleri 2022...

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu işçilerinin beklediği ek ödemelerin tarihi açıklandı.

Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verileceği merak ediliyordu.

İşçiler, ek ödemeleri 2 taksit şeklinde alacak. Peki kamu işçisine ek ödeme(ilave tediye) ne zaman, hangi gün yatacak? İşte ödeme tarihleri...

KAMU İŞÇİSİNE EK ÖDEME NE ZAMAN 2022?

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

Bu karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.

Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.