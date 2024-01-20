Ocak 2024'te 863 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında toplam 863 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığı bildirildi.

AA

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem veriliyor ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetler çeşitlendiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu doğrultuda ocak ayında yapılan destek hakkında bilgi paylaştı.

Sakan Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayında toplam 863 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

"Çocuklar ailelerinin yanında destekleniyor"

Göktaş, yaptığı açıklamada, SED ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden ayırmadan desteklediklerini ifade etti.

"Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ödeme yapıldı"

Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için gayretle çalıştıklarını vurgulayarak şunları şunları kaydetti:

Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ocak ayına ilişkin 863 milyon lira SED ödemesi yaptık. Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçlıyoruz. Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)