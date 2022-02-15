Euro
15.43
0.42%
Dolar
13.59
-0.01%
Altın
812.57
-0.66%
Borsa
2041
1.93%
Bitcoin
598.890
4.15%
BTXN Coin
37.52
0.34%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Ocak ayı bütçe dengesi yayınlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Bütçe Ocak'ta 30 milyar 44 milyon lira fazla verirken 44,3 milyar lira da faiz dışında fazla verildi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ocak ayı bütçe dengesi yayınlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

    Merkezi yönetim bütçe giderleri, ocakta yüzde 28,3 artışla 146 milyar lira, bütçe gelirleri yüzde 96,4 artışla 176 milyar lira ve bütçe fazlası 30 milyar 40 milyon lira oldu.

    FAİZ DIŞI FAZLA

    Faiz dışı fazla 44,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

    BÜTÇE FAZLASI 30 MİLYAR 44 MİLYON LİRA

    Bütçe ocakta 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.

    Ocak ayı bütçe dengesi yayınlandı #1

    VERGİ GELİRİ AÇIKLANDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri şöyle: Vergi gelirleri Ocak'ta yüzde 86.1 artışla 147.4 milyar lira oldu. Kurumlar vergisi gelirleri Ocak'ta YÜZDE 3,000'e yakın artışla 14.5 milyar lira olarak açıklandı.

    Ocak ayı bütçe dengesi yayınlandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    Yasak Elma kan kaybediyor! Reyting sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?
    Medya

    Yasak Elma kan kaybediyor! Reyting sonuçları 14 Şubat 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

    BAE, Türk bayraklarıyla donatıldı
    Dünya

    BAE, Türk bayraklarıyla donatıldı

    Görüş Bildir