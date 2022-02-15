Ocak ayı bütçe dengesi yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini duyurdu. Bütçe Ocak'ta 30 milyar 44 milyon lira fazla verirken 44,3 milyar lira da faiz dışında fazla verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı Ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Merkezi yönetim bütçe giderleri, ocakta yüzde 28,3 artışla 146 milyar lira, bütçe gelirleri yüzde 96,4 artışla 176 milyar lira ve bütçe fazlası 30 milyar 40 milyon lira oldu.

FAİZ DIŞI FAZLA

Faiz dışı fazla 44,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

BÜTÇE FAZLASI 30 MİLYAR 44 MİLYON LİRA

Bütçe ocakta 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.

VERGİ GELİRİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri şöyle: Vergi gelirleri Ocak'ta yüzde 86.1 artışla 147.4 milyar lira oldu. Kurumlar vergisi gelirleri Ocak'ta YÜZDE 3,000'e yakın artışla 14.5 milyar lira olarak açıklandı.