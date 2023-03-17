Ocak ayı dış ticaret endeksleri açıklandı Dış ticaret rakamlarındaki yükseliş trendi Türk ekonomisi için önemli. Bu alandaki detaylar da TÜİK'in verilerine yansıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı ihracat birim değer endeksi ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 yükseldi.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,5, yakıtlarda yüzde 12,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3 azaldı.

Dış ticaret haddi 2023 yılı Ocak ayında 80,2 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ocak ayında 76,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi 3,8 puan artarak, 2023 yılı Ocak ayında 80,2 oldu.

İhracat miktar endeksi yüzde 5 arttı

İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,5, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,1 yükseldi

İthalat birim değer endeksi ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6 ve yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 20,5 arttı

İthalat miktar endeksi ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19, yakıtlarda yüzde 4,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Aralık ayında 156,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,5 azalarak, 2023 Ocak ayında 149,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Ocak ayında 130,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,9 artarak, 2023 Ocak ayında 131,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Aralık ayında 123,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,6 artarak, 2023 Ocak ayında 133,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2022 Ocak ayında 111,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde16,7 artarak, 2023 Ocak ayında 129,9 oldu.