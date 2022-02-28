Ocak ayı dış ticaret verilerini açıklandı

Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 54,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.



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