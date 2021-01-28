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    Ocak ayı ekonomik güven endeksi arttı

    TÜİK'in açıkladığı ekonomik güven endeksi, Ocak 2021'de 96,2 oldu.
    • AA
    • 28.01.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 10:49
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    Ocak ayı ekonomik güven endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

    Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında yüzde 1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi.

    Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 4 YÜKSELDİ

    Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında yüzde 4 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı.

    Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 109 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.

    Ocak ayı ekonomik güven endeksi arttı #1

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