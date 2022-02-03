Ocak ayı enflasyonu bugün açıklanacak

TÜİK'in ocak ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklaması bekleniyor. Veri açıklanmadan önce ekonomistlerle yapılan anketler yayınlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) verisi ile ilgili beklenti, geçmiş ayların baz etkisi ve enerji fiyatlarının etkisiyle yükseleceği yönünde.

TÜFE, en son 2021 yılının Aralık ayında yıllık yüzde 36,08, aylık ise 13,58 oranında artmıştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜZDE 40'I AŞTI

Reuters'in anketine göre ocakta asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile yüzde 46,68'e yükselerek yaklaşık 20 yılın zirvesine ulaşması bekleniyor.

REUTERS'İN ANKET SONUÇLARI

Reuters'ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ocak ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 40 ila yüzde 52,19 arasında değişiyor.

TÜFE en son Nisan 2002 döneminde yüzde 52,7 artış kaydetmişti.

AYLIK ENFLASYONUN YÜZDE 9,8'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Aylık enflasyonun ise yüzde 9,80 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 6.9 ila yüzde 13,72 bandında yer alıyor.

ARTAN ENERJİ FİYATLARI BEKLENTİYİ DE YÜKSELTTİ

Artan enerji maliyetleri paralelinde 2022 yılından geçerli olmak üzere değişik abone grupları için elektrik tarifelerinde yüzde 52 ile yüzde 125 arasında; doğalgazda ise yüzde 15 ile 50 arasında değişen oranlarda artışa gidildi.

Akaryakıt fiyatları da artışta. Asgari ücret yüzde 50 seviyesinde artırılırken sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 47 artırıldı.

AA'NIN FİNANS ANKETİNDE AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.