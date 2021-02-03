Ocak ayı enflasyonu yıllık yüzde 14,97, aylık yüzde 1,68 arttı

Bir önceki ay yüzde 14,60 olan Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 14,97, aylık yüzde 1,68 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 1,35 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 2,12 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,13 ile eğitim ve yüzde 6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 23,25 ile ev eşyası ve yüzde 21,43 ile ulaştırma oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 4,37 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, yüzde 0,31 ile haberleşme, yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,25 ile sağlık, yüzde 3,02 ile konut ve yüzde 2,90 ile ev eşyası oldu.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 16, AYLIK YÜZDE 1,64 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,26 artış gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 14,75 İDİ

Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyordu.