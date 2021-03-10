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Ocak ayı iş gücü istatistikleri açıklandı

Ocak ayı iş gücü istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.