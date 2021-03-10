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Ocak ayı iş gücü istatistikleri açıklandı
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.
- AA & Ensonhaber
- 10.03.2021 - 10:03
- Güncelleme : 10.03.2021 - 10:05
TÜİK Ocak ayına ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.
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