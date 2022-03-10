Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 11,4 oldu

Türkiye genelinde ocak ayında işsizlik oranı yüzde 11,4 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı işsizlik oranını açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.





MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

ARALIK AYINDA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,2 İDİ

2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre işsizlik oranı yüzde 11,2 ile 3 milyon 794 bin kişi olmuştu.





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