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    Ocak ayı kapasite kullanım oranı yüzde 77,6 oldu

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.01.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 10:39
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    Ocak ayı kapasite kullanım oranı yüzde 77,6 oldu

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı kapasite kullanım oranını açıkladı.

    OCAK AYI KKO YÜZDE 77,6, MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KKO YÜZDE 78

    Merkez Bankası'nın verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 78 oldu.

    KKO

    KKO

    KKO

    KKO


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