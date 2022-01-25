Ocak ayı kapasite kullanım oranı yüzde 77,6 oldu

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı kapasite kullanım oranını açıkladı.

OCAK AYI KKO YÜZDE 77,6, MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ KKO YÜZDE 78

Merkez Bankası'nın verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 78 oldu.