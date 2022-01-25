Ocak ayı reel kesim güven endeksi açıklandı

imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.736 iş yerinin yanıtlarının derlenmesi ile hesaplanan 2021 yılı Aralık ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 106,1 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cuhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ocakta bir önceki aya göre 3,4 puan artarak 109,5'e yükseldi.

RKGE ocakta bir önceki aya kıyasla 3,4 puan artarak 109,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) da 1,8 puan artarak 111,9'a yükseldi.

SON ÜÇ AYDAKİ ENDEKSLER ARTIŞ YÖNÜNDE

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 43,5'E YÜKSELDİ

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ve gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 8,2 puan artarak yüzde 43,5 seviyesinde gerçekleşti.