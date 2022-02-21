Ocak ayı yurt dışı ÜFE yüzde 3,25 yükseldi

YD-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı yurt dışı ÜFE açıklandı.

YD-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,25, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 3,25, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,71 arttı.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 96,40 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 98,47, imalatta %96,40 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 114,86, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,11, dayanıksız tüketim malında yüzde 76,98, enerjide yüzde189,34, sermaye malında yüzde78,57 artış olarak gerçekleşti.





SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 3,23 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,82, imalatta yüzde 3,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,27, dayanıksız tüketim malında yüzde 3, enerjide yüzde 11,73, sermaye malında yüzde 1,17 artış olarak gerçekleşti.





YILLIK ÜFE'YE GÖRE 17 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞTİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 62,40, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 66,72, deri ve ilgili ürünler yüzde 69,44 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 189,34, ana metaller yüzde 142,97, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 122,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.