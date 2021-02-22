Ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı

TÜİK verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,51 arttı, aylık yüzde 1,37 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye, ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini paylaştı.

YD-ÜFE 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,37 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,51 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 24,58 artış gösterdi.