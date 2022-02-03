Ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı

TÜİK, bugün enflasyon verisi ile birlikte ÜFE'yi de açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk ayının Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayınladı. Ocak ayında aylık yüzde 10,45 olan ÜFE verisi yıllık oranda yüzde 93,53 arttı.

Yİ-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yzüzde 10,45 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.