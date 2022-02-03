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- Ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı
Ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksi açıklandı
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 10:34
- Güncelleme : 03.02.2022 - 10:51
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk ayının Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'ni yayınladı. Ocak ayında aylık yüzde 10,45 olan ÜFE verisi yıllık oranda yüzde 93,53 arttı.
Yİ-ÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yzüzde 10,45 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.
SANAYİNİN 4 ANA SÖKTÖRÜ DE İMALAT YÜZDE 90,29 YÜKSELDİ
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 artış olarak gerçekleşti.
SANAYİNİN 4 ANA SEKTÖRÜNDE İMALAT AYLIK YÜZDE 10,16 ARTIŞ GÖSTERDİ
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,36, imalatta yüzde 10,16, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,62, su temininde yüzde 8,61 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 9,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,66, enerjide yüzde 11,92, sermaye malında yüzde 9,59 artış olarak kayıtlara geçti.