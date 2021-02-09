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- Ocak ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri yapılmaya başlandı
Ocak ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri yapılmaya başlandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığını bildirdi.
- AA
- 09.02.2021 - 10:27
- Güncelleme : 09.02.2021 - 10:34
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirtti.
ÖDEMELER IBAN VE PTT ARACILIĞI İLE YAPILIYOR
Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.