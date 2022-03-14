Ocak ayında 1,67 milyar adet yumurta üretildi

TÜİK tarafından ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verileri paylaşıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre tavuk eti üretimi 199 bin 454 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 1,67 milyar adet olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre hindi eti üretimi yüzde 25,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 15,6, tavuk eti üretimi yüzde 15,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,5 azaldı.

Bir önceki ay 206 bin 677 ton olan tavuk eti üretimi Ocak ayında yüzde 3,5 azalarak 199 bin 454 ton oldu.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ AZALDI

Bir önceki ay 1 milyar 674 milyon 366 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ocak ayında yüzde 0,1 azalarak 1 milyar 672 milyon 183 bin adet oldu.