Ocak ayında 235.6 milyon dolarlık halı ihraç ettik

TİM Halı Sektör Kurulu, ocak ayında Türkiye genelinden toplam 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını aktardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yazılı açıklamasında, sektörün ocak ayında ihracatının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6,4 arttığını ifade etti.

Halı Sektör Kurulu Başkanı Kaplan, ocak ayında yapılan 235 milyon 677 bin dolarlık halı ihracatını değerlendirdi.

2021 İÇİN 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ

Kaplan, sektörün 2021 hedefleri hakkında da bilgi vererek, "Sektör olarak 2021 yılını 3 milyar dolarlık ihracat hedefiyle kapatmayı planlıyoruz. Bazı ülke pazarlarında yaşanan sorunları önümüzdeki süreçte çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Yeni pazarlarda ve mevcut pazarlardaki pazar payını artırma yönünde büyük çabalar sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.