Ocak ayında 707 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın geçen ay düzenlediği 707 yatırım teşvik belgesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Eti Gümüş AŞ'nin Kütahya'daki yaklaşık 1,7 milyar liralık yatırımı ile Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki 1,4 milyar liralık yatırımı belge verilenler arasında öne çıktı.

707 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayınlanan Ocak 2022 dönemine ait yatırım teşvik belgesi listesine göre, söz konusu ayda 707 yatırım teşvik belgesi verildi.

YATIRIM TUTARI 21 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Belge alan projelerin yatırım tutarı 20 milyar 866 milyon 843 bin 38 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 23 bin 386 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 216 milyon 547 bin 76 lira olan ve 2 bin 50 kişinin istihdamı öngörülen 28 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.





İSTİHDAM 16 BİN 333 OLDU

Bu dönemde 292 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 295 milyon 379 bin 256 lira, istihdam edilenlerin sayısı 16 bin 333 oldu.