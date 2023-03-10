Ocak ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 78,52 artış gösterdi Türkiye'de inşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,32, yıllık bazda yüzde 78,52 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak inşaat maliyet endeksini açıkladı. Türkiye'de inşaat maliyet endeksi ocakta aylık bazda yüzde 15,32, yıllık bazda yüzde 78,52 arttış gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı bir başka veri ise iş gücü istatistikleri oldu. Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın Ocak ayında işsizlik oranı yüzde 9,7 oldu Haberin Detayları

İnşaat maliyet endeksi 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 79,49, aylık yüzde 15,58 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,49 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 75,36, aylık yüzde 14,45 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 66,34, işçilik endeksi yüzde 106,63 arttı.