Ocak ayında kartla 181 milyar lira harcadık

BKM ocak ayında kartla yapılan ödemelerin yüzde 76 artığı ve işlem başına yapılan ortalama ödeme tutarının yüzde 20 yükselişle birlikte 215 lira olarak kaydedildi.

Kullanılan kart sayısı ve bu kartlardan aktarılar ödeme miktarları açıklandı.

Ocakta kartla yapılan ödemeler yüzde 76 artarken, işlem başına ortalama ödeme tutarı yüzde 20 yükselişle 215 liraya çıktı. Söz konusu dönemde toplam kart sayısı ise yüzde 13'lük artışla 295 milyon adede yükseldi.

ÖDEMELERİN 3,7 LİRASI ÖN ÖDEMELİ KARTLARLA YAPILDI

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) ocak ayı verilerine göre, 181 milyar liralık ödemenin 146,1 milyar lirası kredi kartlarıyla, 31,3 milyar lirası banka kartlarıyla, 3,7 milyar lirası da ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödemelerdeki artış oranı kredi kartında yüzde 70, banka kartında yüzde 100, ön ödemeli kartlarda yüzde 215 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DEKİ 85,8 MİLYON KREDİ KARTI VAR

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de 85,8 milyon adet kredi kartı, 150,8 milyon adet banka kartı ve 58,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

KART SAYISI YÜZDE 13 ARTACAK

Geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında kredi kartında yüzde 12, banka kartında yüzde 7, ön ödemeli kartta yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise yüzde 13'lük artışla 295 milyon adede ulaştı.

Ocakta yüzde 47 artışla günde 27,2 milyon adet ödeme işlemi gerçekleşti. Geçen yıl 3,3 milyar lira olan günlük ortalama ödeme tutarı 5,8 milyar liraya çıktı. İşlem başına ortalama ödeme tutarı yüzde 20 artışla 215 liraya yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ YEMEK VE HAVA YOLLARINDA

Kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde, ocakta en fazla büyüme yüzde 262 artış ve 10 milyar liralık ödeme tutarıyla yemek sektöründe gerçekleşti.

Yemek sektörünü, yüzde 258 artış ve 5,2 milyar liralık ödeme tutarıyla hava yolları, yüzde 255 artış ve 3,1 milyar lira ile konaklama, yüzde 130 artış ve 14,6 milyar lira ile akaryakıt istasyonları izledi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidinin ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı yüzde 89 artarak 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 5,5'e yükseldi.

KARTLA 6.2 MİLYAR LİRA VERGİ ÖDEMESİ YAPILDI

Kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yüzde 91 artışla 6,2 milyar TL'ye çıktı. İnternetten yapılan ödemeler, kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 60'ını oluşturdu.