Ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 arttı TÜİK verilerine göre Türkiye'de sanayi üretimi ocakta aylık yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 4,5 arttış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Türkiye'de sanayi üretimi yürütülen politikaların ışığında ocakta aylık yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,9 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.