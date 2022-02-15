Ocak ayında tarım üretici fiyatları yüzde 14,83 arttı

TÜİK Aralık ayı tarım üretici fiyat endeksini paylaştı. Fiyat artışlarının da odağında bulunan endeks yükselişini sürdürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi; aylık, yıllık, 12 aylık verilerin tümünde yükseliş gösterdi.

TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 52, AYLIK YÜZDE 14,83 ARTTI

Tarım-ÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 14,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,55 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,19, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,96 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,20 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 13,42, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,34, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,64 artış yaşandı.

YILLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 14,81 ile turunçgiller ve yüzde 22,88 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 147,56 ile lifli bitkiler, yüzde 69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

AYLIK TARIM-ÜFE'YE GÖRE 6 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,68 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile çeltik oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,47 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 17,69 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 0,32 ile yağlı meyveler oldu.

Ocak 2022'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 13 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 5 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 68 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.