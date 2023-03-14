Ocak ayında tavuk eti üretimi azaldı, yumurta üretimi arttı Kahramanmaraş depreminin etkileri devam ediyor. Depremin etkilediği illerdeki sayımlar bir sonraki verilere direkt etki edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri ve bilgi elde edilememesi nedeniyle istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalara gidildi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 191 bin 807 tona düştü. Bu azalık aylık olarak yüzde 4,6 olarak kayıtlara geçti.

Kesilen tavuk sayısı azaldı

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 6 azalarak, 104 milyon 490 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Tavuk yumurtası üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,3 yükselişle 1 milyar 727 milyon 224 bin adede çıktı. Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 1,1 azaldı.

Hindi eti üretimi düştü

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 16,2 azaldı ve üretim miktarı 3 bin 636 ton oldu.