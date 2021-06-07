Ocak-nisan döneminde Türkiye’nin ABD’ye silah ihracatı yüzde 56 arttı

TİM) verilerine göre 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, yüzde 47,7 arttı. Bu ihracatın içinde ABD büyük yer tuttu.

Pandemi döneminde ABD'de artan sosyal ve ekonomik problemler ile ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin silahlanmaya kısıtlama getirme beklentisi, sivillerin silah ve mühimmat talebini artırdı.

Bu durum, Türk savunma ve havacılık sanayinin ABD’ye yönelik ihracatının, 2021 yılının Ocak-Nisan aylarında yüzde 56 artmasına neden oldu.

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracatı, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 47,7 artarak 949 milyon 744 bin dolar olarak gerçekleşti.

ABD İLK SIRADA

Savunma ve havacılık sanayi sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-Nisan döneminde bu alanda ABD’ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 386 milyon 113 bin dolara ulaştı.

“ABD’YE SATIŞLARIMIZ OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 2 KAT ARTTI”

Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, “Türkiye’nin son 13 ayda, yarı otomatik tabanca, yarı otomatik tüfek ve av tüfeği gibi ürünler ihracatının arttığını biliyoruz. Sivil silahlanma konusunda ABD’de önemli bir hareketlenme var. Bizim de ABD’ye satışlarımız 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat arttı.” dedi.