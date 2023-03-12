Ocak-şubat aylarında Fransa'ya ihracat rekoru kırıldı Türkiye'nin ihracat odağında olan Fransa'ya yaptığı dış satım, 2023 yılının ocak ve şubat aylarında artışa geçti.

Türkiye'nin en fazla ürün gönderdiği Almanya'nın da içinde yer aldığı Avrupa ülkeleri ihracattaki ağırlıklı yerini koruyor.

Türkiye'nin ihracat rekoru kırdığı ülkelerden bir tanesi de Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Fransa oldu.

Dünyanın en büyük 7'nci ekonomisi

Dünyanın en büyük 7'nci ekonomisi ve Almanya'dan sonra Avrupa Birliği'nde (AB) nüfusu en fazla ikinci ülke olan Fransa, Türkiye için önemli ihracat potansiyeli barındırıyor.

1 milyar 532 milyon dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 1 milyar 532 milyon dolarla Fransa'ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatını gerçekleştirdi.

Fransa'ya ihracat yüzde 15,7 arttı

Türkiye'nin Fransa'ya ihracatı, yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artarken, Fransa'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 4 oldu.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 6. ülke

Fransa, aynı zamanda Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 6. ülke olarak kayıtlara geçti.

Fransa'ya en fazla ihracat gerçekleştiren şehir ise İstanbul kayıtlara geçti.

En fazla talep otomotiv endüstrisinden geldi

Sektörel olarak Fransa'ya ihracatta sanayi sektörü ön plana çıktı. Fransa'ya en fazla ihracatı 628 milyon 680 bin dolarla otomotiv endüstrisi yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ikinci sektör oldu

Otomotivi, 195 milyon 869 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 136 milyon 515 bin dolarla elektrik ve elektronik, 96 milyon 934 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 93 milyon 459 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 55 milyon 196 bin dolarla makine ve aksamları, 50 milyon 809 bin dolarla çelik, 50 milyon 706 bin dolarla iklimlendirme sanayi sektörleri izledi.

Otomotiv endüstrisi ihracat artışında da lider

Fransa'ya Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında ihracatını en fazla arttığı sektör de otomotiv endüstrisi oldu.

Otomotiv endüstrisi bu dönemde Fransa'ya ihracatını 242 milyon 221 bin dolar artırdı. Otomotivi, 10 milyon 85 bin dolar artışla çelik, 5 milyon 387 bin dolar yükselişle fındık ve mamulleri, 3 milyon 948 bin dolar artışla iklimlendirme sanayi, 3 milyon 258 bin dolar yükselişle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

Fransa'ya fındık ve mamulleri 29 milyon 499 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 12 milyon 779 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.