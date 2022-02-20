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    Ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi

    Ticaret Bakanlığı ocak ayında toplam 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi.
    • AA
    • 20.02.2022 - 09:21
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    Ocakta 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi

    Ticaret Bakanlığı'nın verdiği dahilde işleme izin belgesi sayısına dair bilgiler Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Ticaret Bakanlığı’nın, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listelerine göre, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 574 firma için izin belgesi düzenlendi.

    574 FİRMAYA DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLDİ

    Buna göre, geçen ay 574 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

    Resmi-Gazete

    İPTAL EDİLEN BELGELER LİSTESİ

    Ticaret Bakanlığı’nın, Ocak 2022 dönemine ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri de listede yer aldı.

    Ocakta firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 10 olarak gerçekleşti. Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.


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