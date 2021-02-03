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    Ocakta fiyatı en fazla düşen karnabahar oldu

    TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,77 ile mandalinada yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 45,79 ile karnabahar oldu.
    • AA
    • 03.02.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:29
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    Ocakta fiyatı en fazla düşen karnabahar oldu

    Farklı kurumlar, Türkiye'yi kapsayan ya da bölgesel anlamda değerlendiren yılın ilk ayında en çok zamlanan ya da en düşük fiyatlı gıda maddelerini açıklıyor.

    Geçen ay mandalinadaki fiyat artışını yüzde 25,5 otoban geçiş ücreti, yüzde 21,29 ile salatalık izledi.

    Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 21,03 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 18,85 ile çarliston biber, yüzde 14,6 ile yoğurt ve patlıcan yer aldı.

    Ocakta fiyatı en fazla düşen karnabahar oldu #1

    FİYATI DÜŞEN SEBZELER

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 45,79 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 21,17 ile domates, yüzde 17,6 ile ıspanak, yüzde 12,2 ile bot (çocuk için), yüzde 11,72 ile kabak izledi.

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