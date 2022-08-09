Ödeme sektörüne ilişkin istatistikler kamuoyu ile paylaşılacak

Ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin istatistiklerin, Merkez Bankası'nın onayından sonra kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, TÖDEB Veri Transfer Sistemi'nin (TVTS) yılın son çeyreğinde canlıya alınacağını belirtti.

Bilgetekin, ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin sayısal bilgi paylaşımına başlanacağını aktardı.

"Ödeme ve elektronik para sektörü verileri yayınlanacak"

Ufuk Bilgetekin, TÖDEB'in kısa vadeli planları arasında ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin genel ve istatistiki verilerin kamuoyu ile paylaşılmasının da yer aldığını bildirdi.

Bilgetekin, "Üyelerden veri alınabilmesi ve bu verilerle raporlama ve analiz yapılabilmesi için kurulan elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS), yılın son çeyreğinde canlıya alınacak. TCMB'den yakın zamanda gelen onayla birlikte, TVTS aracılığıyla üyelerden güvenli ve hızlı veri alınıp, kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

Yatırımlar artacak

Bu anlamda TÖDEB tarafından kamuoyuna açıklanacak istatistiki verilerle finansal okur yazarlığa bağlı olarak tüketici güven endeksinin üst noktalara taşınmasının yanı sıra yatırımcıların da sektör hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bu suretle yatırımların önünün açılması bekleniyor.