Petrol
97.43
0.81%
Euro
18.3631
0.35%
Dolar
17.946
-0.02%
Altın
1.034
0.33%
Borsa
2787
0.00%
Bitcoin
421.608
-2.30%
BTXN Coin
7.65
-0.77%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Ödeme sektörüne ilişkin istatistikler kamuoyu ile paylaşılacak

    Ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin istatistiklerin, Merkez Bankası'nın onayından sonra kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.
    • 09.08.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ödeme sektörüne ilişkin istatistikler kamuoyu ile paylaşılacak

    Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, TÖDEB Veri Transfer Sistemi'nin (TVTS) yılın son çeyreğinde canlıya alınacağını belirtti.

    Bilgetekin, ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin sayısal bilgi paylaşımına başlanacağını aktardı.

    "Ödeme ve elektronik para sektörü verileri yayınlanacak"

    Ufuk Bilgetekin, TÖDEB'in kısa vadeli planları arasında ödeme ve elektronik para sektörüne ilişkin genel ve istatistiki verilerin kamuoyu ile paylaşılmasının da yer aldığını bildirdi.

    Bilgetekin, "Üyelerden veri alınabilmesi ve bu verilerle raporlama ve analiz yapılabilmesi için kurulan elektronik raporlama altyapısı TÖDEB Veri Transfer Sistemi (TVTS), yılın son çeyreğinde canlıya alınacak. TCMB'den yakın zamanda gelen onayla birlikte, TVTS aracılığıyla üyelerden güvenli ve hızlı veri alınıp, kamuoyu ile paylaşılacak." ifadelerini kullandı.

    Ödeme sektörüne ilişkin istatistikler kamuoyu ile paylaşılacak #1

    Yatırımlar artacak

    Bu anlamda TÖDEB tarafından kamuoyuna açıklanacak istatistiki verilerle finansal okur yazarlığa bağlı olarak tüketici güven endeksinin üst noktalara taşınmasının yanı sıra yatırımcıların da sektör hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bu suretle yatırımların önünün açılması bekleniyor.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Yunus Akgün beğeni topladı
    Futbol

    Yunus Akgün beğeni topladı

    Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı
    3. Sayfa

    Muğla'da tekneler çarpıştı: 6 Rus turistten 1'i yaralandı

    Görüş Bildir