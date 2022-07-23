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Ödeme süresi belirtilmeyen para cezalarının süresi 1 ay oldu

Ödeme süresi belirtilmeyen para cezalarının süresi 1 ay oldu

Para cezalarında ödeme sınırı belirtilmediği durumlar için, bu süre 1 ayla sınırlandırıldı. Ayrıca ödeme zamanında yapılırsa indirim hakkı da tanınıyor.