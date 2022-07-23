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    Ödeme süresi belirtilmeyen para cezalarının süresi 1 ay oldu

    Para cezalarında ödeme sınırı belirtilmediği durumlar için, bu süre 1 ayla sınırlandırıldı. Ayrıca ödeme zamanında yapılırsa indirim hakkı da tanınıyor.
    • 23.07.2022 - 13:07
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    Ödeme süresi belirtilmeyen para cezalarının süresi 1 ay oldu

    Resmi Gazete'de onaylanan bir kararla birlikte artık, ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarında ceza tutarı, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.

    AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) "Tahsilat Genel Tebliği" yürürlüğe girdi.

    Cezayı alana teblih edildiği tarihden sonra 1 ay içinde ceza ödenmeli

    Buna göre, ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarının ödemesi, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde yapılacak. İdari para cezalarında indirim uygulaması, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere uygulanacak.

    ceza

    Cezayı süre içinde ödeyene yüzde 25 indirim

    Süresi içinde ödenen idari para cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam yüzde 75'inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacak.


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