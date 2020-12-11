Ödemeler dengesi ekimde 273 milyon dolar açık verdi

TCMB, ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Ödemeler dengesi ekimde 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı cari denge verilerini paylaştı.

Buna göre bir önceki yılın ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ekim ayında 6 milyar 533 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 2 milyar 929 milyon dolar fazla verdi.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER DÜŞTÜ

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.

BİRİNCİL GELİR DENGESİ KAYNAKLI NET ÇIKIŞLAR GERİLEDİ

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 488 milyon dolar azalarak 613 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İKİNCİL GELİR DENGESİ KAYNAKLI NET GİRİŞLER AZALDI

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 93 milyon dolar azalarak 31 milyon dolar oldu.