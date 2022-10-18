Ödemeler ve mali işlemlerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor

Kamudaki tüm ödemeler ve diğer mali işlemler elektronik ortama taşınacak. Hasine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili basın açıklamanı Twitter hesabında yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir mesaj yayınlayarak, "Kamudaki Tüm Ödemelerin ve Diğer Mali İşlemlerin Elektronik Ortama Taşınmasına İlişkin Basın Açıklaması" yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de paylaştığı mesaja göre, 2017 yılından itibaren geliştirmeye başlanan Bütünleşik Kamu mali Yönetimi Bilişim sistemi kapsamında; elektronik, harcama talimatı onay belgesi, elektronik ödeme emri belgesi, elektronik fatura, gibi belgelerin e-belgeye dönüştürülmesi çalışmalarına hızla devam edildiği bildirildi.

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