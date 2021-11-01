Ödemiş'te zeytin rekoltesi düşük bekleniyor

Yağmurun az ya da çok olması ya da şiddeti tarım ürünlerini ve pazarlama faaliyetlerini etkiliyor. Zeytin üreticileri de yağışın az olmasının rekolteye olumsuz yansımasından endişe duyuyor.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde zeytin sıkımına başlayan üreticiler, zeytinler yağış azlığı yüzünden tam olarak gelişemediği için bu yıl rekoltenin düşük olmasını beklediklerini söyledi.

Ödemiş ilçesi Üçkonak Mahallesi’nde zeytinyağı sıkımı yapan Üçkonak Kalkınma Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyesi Turan Ateş, çevredeki üreticilerin köyde hizmet veren zeytinyağı fabrikasına sıkım için zeytin getirmeye başladıklarını belirtti.

“ZEYTİNLERİMİZ TAM OLARAK GELİŞEMEDİ”

Turan Ateş, "Bu yıl beklediğimiz yağışı alamadık. Bu yüzden zeytinlerimiz tam olarak gelişemedi." dedi. Kasım ayı itibarı ile sıkım sezonunun başladığını ifade eden Ateş, "Üreticilerimizin büyük çoğunluğu yağış bekliyor. Eğer beklenen yağışlar gelirse zeytinlerimiz de bu yağışlardan olumlu anlamda etkilenecektir." diye konuştu.

“REKOLTEDEKİ AZLIK FİYATLARA YANSIYACAK”

Ateş, “Zamlar henüz zeytinyağı fiyatlarına yansımadı. Çiçek yağındaki artış ve zeytin rekoltesindeki azlık, fiyatlara mutlaka yansıyacaktır.

"KOOPERATİFİMİZDE ZEYTİNYAĞI SATIŞI 30 LİRADAN YAPILIYOR"

Şu an kooperatifimizde zeytinyağı satışı 30 liradan yapılıyor; ama önümüzdeki günlerde bu rakamın 35 liralara çıkmasını bekliyoruz.” dedi.