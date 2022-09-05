- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Ödenekte en büyük pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na
Ödenekte en büyük pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na
- 05.09.2022 - 16:17
- Güncelleme : 05.09.2022 - 16:40
Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar lirayı aşarken, ödenekte en yüksek pay 2 trilyon 80 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oldu.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 2 trilyon 80 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.
2023-2025 yıllarına ilişkin OVP'ye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2023 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.
2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyonu geçti
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2023 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 4 trilyon 93 milyar 170 milyon 949 bin lira oldu.
Bütçeden pay alan kurumlar
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 trilyon 80 milyar 666 milyon 192 bin lira ödenek ayrıldı.
- Milli Eğitim Bakanlığı 435 milyar 351 milyon 82 bin lirayla ikinci sırada yer aldı.
- Sağlık Bakanlığı ise, 292 milyar 346 milyon 556 bin lira ödenek tavanıyla 3. kurum oldu.
- Milli Savunma Bakanlığına 182 milyar 770 milyon 968 bin lira,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 160 milyar 348 milyon 125 bin lira,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 149 milyar 868 milyon 618 bin lira ödenek tahsis edildi.
- Emniyet Genel Müdürlüğünün ödeneği 116 milyar 888 milyon 293 bin lira,
- Strateji ve Bütçe Başkanlığının ödeneği 90 milyar 914 milyon 195 bin lira,
- Tarım ve Orman Bakanlığının ödeneği 80 milyar 295 milyon 454 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığının ödeneği 76 milyar 73 milyon 628 bin lira oldu.
Özel bütçeli idareler
OVP'de özel bütçeli idarelerin 2023 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
- Karayolları Genel Müdürlüğüne 118 milyar 649 milyon 633 bin lira,
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 51 milyar 142 milyon 897 bin lira,
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 14 milyar 437 milyon 910 bin lira,
- Orman Genel Müdürlüğüne 13 milyar 1 milyon 194 bin lira,
- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna 6 milyar 962 milyon 535 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.
2023 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2023 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle:
Kurum / 2023 Ödenek Tavanı- (Lira)
- (Türkiye Büyük Millet Meclisi 5.249.583.000
- Cumhurbaşkanlığı 6.637.060.000
- Anayasa Mahkemesi 260.919.000
- Yargıtay 1.276.421.000
- Danıştay 805.407.000
- Hakimler ve Savcılar Kurulu 312.551.000
- Sayıştay 1.292.458.000
- Adalet Bakanlığı 72.383.054.000
- Milli Savunma Bakanlığı 182.770.968.000
- İçişleri Bakanlığı 32.631.038.000
- Dışişleri Bakanlığı 16.778.583.000
- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2.080.666.192.000
- Milli Eğitim Bakanlığı 435.351.082.000
- Sağlık Bakanlığı 292.346.556.00
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 52.242.481.000
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 149.868.618.000
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15.772.982.000
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 11.428.837.000
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 14.904.608.000
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 24.321.048.000
- Ticaret Bakanlığı 17.103.506.000
- Gençlik ve Spor Bakanlığı 66.544.532.000
- Tarım ve Orman Bakanlığı 80.295.454.000
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 114.297.000
- Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 7.729.120.000
- Jandarma Genel Komutanlığı 76.073.628.000
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 4.986.900.000
- Emniyet Genel Müdürlüğü 116.888.293.000
- Diyanet İşleri Başkanlığı 35.910.653.000
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 6.825.405.000
- Gelir İdaresi Başkanlığı 13.008.334.000
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 3.068.236.000
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.603.859.000
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 9.508.170.000
- Avrupa Birliği Başkanlığı 2.129.297.000
- Devlet Arşivleri Başkanlığı 362.941.000
- İletişim Başkanlığı 1.631.576.000
- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 669.800.000
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı 90.914.195.000
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 160.348.125.000
- İklim Değişikliği Başkanlığı 154.182.000
- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 4.093.170.949.000