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Ödün vermiyor! 3 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Ödün vermiyor! 3 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Rusya Ukrayna savaşının 8'inci gününde piyasalar yakından takip edilirken başta gram ve çeyrek olmak üzere fiyatlar merak ediliyor. Peki 3 Mart Perşembe altın fiyatları nasıl? İşte rakamlar...