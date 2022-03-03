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- Ödün vermiyor! 3 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Ödün vermiyor! 3 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Rusya Ukrayna savaşının 8'inci gününde piyasalar yakından takip edilirken başta gram ve çeyrek olmak üzere fiyatlar merak ediliyor. Peki 3 Mart Perşembe altın fiyatları nasıl? İşte rakamlar...
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 11:35
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ekonomik anlamda da iniş çıkışlar yaşanıyor.
Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Altında bugün yükseliş dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Gram altın bugün 876 lira, çeyrek ise 1444 lira oldu.
Peki 3 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte 11.35'te kaydedilen verilere göre güncel rakamlar..
3 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 876,38
SATIŞ: 876,57
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.430,00
SATIŞ: 1.444,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.705,00
SATIŞ: 5.752,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.862,00
SATIŞ: 2.886,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.737,47
SATIŞ: 5.784,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 798,00
SATIŞ: 804,58
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.931,20
SATIŞ: 1.931,43