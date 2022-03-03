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    Ödün vermiyor! 3 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Rusya Ukrayna savaşının 8'inci gününde piyasalar yakından takip edilirken başta gram ve çeyrek olmak üzere fiyatlar merak ediliyor. Peki 3 Mart Perşembe altın fiyatları nasıl? İşte rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 11:35
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    Ödün vermiyor! 3 Mart 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, ekonomik anlamda da iniş çıkışlar yaşanıyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Altında bugün yükseliş dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Gram altın bugün 876 lira, çeyrek ise 1444 lira oldu.

    Peki 3 Mart Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte 11.35'te kaydedilen verilere göre güncel rakamlar..

    3 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 876,38

    SATIŞ: 876,57

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.430,00

    SATIŞ: 1.444,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.705,00

    SATIŞ: 5.752,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.862,00

    SATIŞ: 2.886,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.737,47

    SATIŞ: 5.784,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 798,00

    SATIŞ: 804,58

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.931,20

    SATIŞ: 1.931,43


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