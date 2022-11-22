OECD küresel büyüme tahminini artırdı

OECD, küresel büyüme tahminini artırırken, Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda büyüme tahmini 5,4’ten yüzde 5,3’e revize edildi.

Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD), dünya ülkelerinin üçüncü çeyrekteki büyüme rakamlarını ve 2022 büyüme tahminlerini ortaya koydu.

Dünyanın 2022 büyüme beklentisi arttı

OECD, bu yıl sonu için küresel büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseltirken, gelecek yıl için ise yüzde 2,2'de sabit tuttu.Küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,7 büyümesi beklenirken, OECD ülkelerinin bu yıl sonunda yüzde 2,8, 2023 yılında yüzde 0,8 ve 2024 yılında yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Türkiye'nin 2022 büyüme beklentisi 5,3, 2023 büyüme beklentisi yüzde 3 oldu

Türkiye için de değerlendirmesini dile getiren OECD, Türkiye ekonomisinin bu yıl sonunda 5,3, gelecek yıl ise yüzde 3 büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi. Türkiye ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 3,4 büyüme kaydetmesinin beklendiği aktardı.

"Sosyal konut girişimleri Türkiye'nin ekonomisine destek verdi"

OECD yayınladığı raporda, enerji konusundaki desteklerin ve devletin sosyal konut kampanyalarının ekonomiye olan etkileri olumlu olarak değerlendirildi.

Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin olarak, “Maliye politikası, enerji tüketicilerine yönelik destek tedbirleri ve devletin iddialı sosyal konut projeleri ile projeksiyon dönemi boyunca destekleyici olmaya devam edecektir.” ifadesine yer verildi.

Diğer ülkelerin üçüncü çeyrek büyüme rakamları:

OECD raporunda, OECD ülkelerinin bir önceki çeyreğe kıyasla bu yılın üçünü çeyreğinde yüzde 0,4 ile oldukça zayıf bir büyüme kaydettiği bildirildi.

ABD yüzde 0,6, Almanya yüzde 0,3, İtalya yüzde 0,5, Kanada yüzde 0,4 ve Fransa yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

OECD raporunda, Japonya ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, İngiltere ekonomisinin ise 0,2 daraldığı belirtildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 daralan Polonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüme kaydederek toparlandı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en güçlü büyümenin yüzde 1,8 ile Meksika’da, yüzde 1,6 ile Kolombiya, yüzde 1,5 ile Norveç’te görüldüğü belirtildi.

ABD büyüme beklentisi

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 1,5’ten yüzde 1,8’e çıkarılırken, ülke ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5 ve 2024'te yüzde 1 büyüme kaydedeceği öngörüldü.

Euro Bölgesi büyüme tahmini

Euro Bölgesi’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,1’den yüzde 3,3’e yükseltildi. 2023 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,3’ten yüzde 0,5’e revize edilen Euro Bölgesi'nin 2024'te yüzde 1,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Çin'in 2022 büyüme tahmini yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e çıkarıldı

AA'nın haberine göre, Çin ekonomisin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,2’den yüzde 3,3’e çıkarılırken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,7’den yüzde 4,6’ya çekildi. Çin ekonomisinin 2024 yılında ise yüzde 4,1 büyüme kaydetmesi bekleniyor.