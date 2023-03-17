OECD küresel ekonomi için büyüme tahminlerini açıkladı OECD küresel ekonomi için büyüme tahminlerini yükseltirken Türkiye'nin 2023 tahminini düşürdü ancak 2024 tahminini ise artırdı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Mart Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nu "Kırılgan Bir Toparlanma" başlığıyla yayınladı.

2022'de küresel büyüme yüzde 3,2

Raporda, Rusya-Ukrayna savaşının, yaşam maliyeti krizinin ve Çin'deki yavaşlamanın etkisiyle küresel ekonomik büyümenin 2022'de yüzde 3,2'ye gerilediği ve bunun beklentilerin oldukça altında olduğu belirtildi.

"Olumlu işaretler görünmeye başladı"

Daha olumlu işaretlerin görünmeye başladığına işaret edilen raporda, iş ve tüketici güveninin iyileşmeye başladığı, gıda ve enerji fiyatlarının gerilediği ve Çin'in tamamen yeniden açıldığı aktarıldı.

2023'te küresel büyüme yüzde 2,6

OECD, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve gelecek yıl için yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltti.

Raporda, küresel ekonomik büyüme oranlarının 2023 ve 2024'te trendin altında kalmasının ve para politikası sıkılaşmasının etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

"Türkiye'nin 2024 büyümesi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e çıkarıldı"

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2023 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildiği, 2024 için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e çıkarıldığı bildirildi.

"Görünümdeki iyileşme hala kırılgan"

Küresel ekonomiye yönelik risklerin biraz daha dengeli hale geldiği ancak aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtilen raporda, "Görünümdeki iyileşme hala kırılgan." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Finansal kırılganlıklar açığa çıkmaya devam edebilecek"

Para politikası değişikliklerinin etkisinin gücünü ölçmenin zor olduğuna dikkat çekilen raporda, finansal kırılganlıkları açığa çıkarmaya devam edebileceği ifade edildi.

Enerji piyasalarındaki baskılara dikkat

Raporda, küresel enerji piyasalarındaki baskıların da yeniden ortaya çıkarak fiyat artışlarının yeniden başlamasına ve daha yüksek enflasyona yol açabileceği aktarıldı.

Küresel ekonomik büyümenin trendin altında kalması bekleniyor

OECD, kasım ayında açıkladığı tahminlerinde, küresel ekonominin 2023'te yüzde 2,2 ve 2024'te yüzde 2,7 büyümesini öngörmüştü.

ABD ekonomisi büyüme beklentisi 2023'te yüzde 0,5'ten yüzde 1,5'e çıktı

ABD ekonomisine ilişin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 1,5'e çıkarıldığı belirtilen raporda, ancak ülke ekonomisinin büyüme tahminin gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 0,9'a düşürüldüğü kaydedildi.

Euro Bölgesi ekonomisi büyüme tahmini yüzde 0,5'ten yüzde 0,8 yükseldi

Raporda, Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme tahmininin de bu yıl için yüzde 0,5'ten yüzde 0,8'e ve gelecek yıl için yüzde 1,4'ten yüzde 1,5'e yükseltildiği aktarıldı.

Çin ekonomisi büyüme beklentisi yüzde 4,6'dan yüzde 5,3'e çıkarıldı

Çin ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 4,6'dan yüzde 5,3'e çıkarıldığı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin büyüme tahmini gelecek yıl için de yüzde 4,1'den yüzde 4,9'a yükseltildiği kaydedildi.