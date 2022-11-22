OECD: Küresel yavaşlamadan en çok Avrupa etkilenecek

OECD: Küresel yavaşlamadan en çok Avrupa etkilenecek

Paris merkezli örgüt, mevcut ekonomik durumda en ağır yükü Avrupa'nın taşıdığını söyledi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomi ve Avrupa'daki görünüme ilişkin uyarılarda bulundu.

Küresel ekonominin 2023'te resesyondan kaçınması gerektiği, ancak 1970'lerden bu yana yaşanan en kötü enerji krizinin keskin bir yavaşlamayı tetikleyeceği belirtildi.

OECD raporunda, enflasyonla mücadelenin politika yapıcıların birinci önceliği olması gerektiği vurgulandı.

"Zayıflık dönemi öngörüyoruz"

Küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye çıkmadan önce bu yıl yüzde 3,1'den gelecek yıl yüzde 2,2'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, "Bir durgunluk öngörmüyoruz, ancak kesinlikle belirgin bir zayıflık dönemi öngörüyoruz." dedi.

En ağır yükü Avrupa taşıyor

Örgüt, küresel yavaşlamanın ekonomileri eşit olmayan bir şekilde vurduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ticari faaliyeti etkilemesi ve enerji fiyatlarında artışa yol açması nedeniyle Avrupa'nın en ağır yükü taşıdığını söyledi.

Reuters'ın haberine göre, 19 ülkeli Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3 büyüyeceği, ardından 2024'te yüzde 1,4 büyümek için toparlanmadan önce 2023'te yüzde 0,5'e yavaşlayacağı tahmin ediliyor.